Алиев извинился за сбитый российский вертолет над Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией, сообщила пресс-служба главы республики.

«Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту», – приводит сообщение пресс-службы азербайджанского президента ТАСС.

По словам главы Азербайджана, инцидент «произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский». Алиев подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.

Напомним, в понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны России заявили, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Ведомство подчеркнуло, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

Министерство обороны Армении выразило глубокие соболезнования России в связи с гибелью летчиков сбитого над территорией республики российского вертолета и выразило намерение представить погибших летчиков к высоким государственным наградам.

Министерство иностранных дел России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.

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