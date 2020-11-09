Азербайджан признался в уничтожении российского Ми-24

МИД Азербайджана признал, что Баку сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Ведомство подчеркнуло, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны».

«По информации, полученной в министерстве обороны Азербайджанской Республики из министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября в 18.30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте азербайджанского ведомства.

«В этой связи необходимо подчеркнуть следующее: полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения», – сказано в сообщении. Также, в азербайджанском минобороны уточнили, что полет российского вертолета «проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО». В сообщении говорится, что ранее вертолеты ВВС России не были замечены в указанном районе.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», – отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

Азербайджан приносит извинения российской стороне и подчеркивает, что инцидент «носит характер случайности и не был направлен против российской стороны». «Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», – говорится в заявлении.

В результате падения российского вертолета на территории Армении погибли два члена экипажа, один получил травмы. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны России заявили, что Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. С утра 26 октября в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

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