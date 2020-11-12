Азербайджан не определился с компенсацией за сбитый российский вертолет

Размер компенсации за сбитый российский вертолет еще не определен, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

Посол заявил, что Баку готов «на все компенсации, которые нужно будет возместить и семьям, и государству, или военному ведомству», но размер пока не определен, передает РИА «Новости».

«На войне как на войне – всякое может быть. Комиссия еще работает, выводов пока нет. Определено, что было вечернее время суток, вертолет летел на низкой высоте, поэтому не попадал на радары. А там, когда военная обстановка, молодые ребята, видят, что летит военный вертолет – и было принято такое решение», – добавил он, говоря о причинах инцидента.

Напомним, в понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении.

Как уточнили в Минобороны, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24.

МИД России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.

Во вторник генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего.