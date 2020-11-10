Азербайджан возбудил дело после крушения российского вертолета

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после того, как на армяно-азербайджанской границе сбили российский вертолет Ми-24.

Дело о сбитом вертолете возбудили по статье «Халатное отношение к службе», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение азербайджанского надзорного ведомства.

Также генпрокуратура Азербайджана сообщила, что руководитель ведомства Кямран Алиев обсудил с российским коллегой Игорем Красновым инцидент по телефону.

В понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны России заявили, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24.

МИД России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.