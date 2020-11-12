Пашинян объяснил причины подписания соглашения по Карабаху

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что подписал трехстороннее соглашение с Азербайджаном и Россией по прекращению огня в Нагорном Карабахе из-за отсутствия в тылу способных повлиять на ситуацию боеспособных сил.

«В тылу не было таких боеспособных сил, которые реально могли бы повлиять на ситуацию, и, следовательно, пришло время командующего во имя этих военнослужащих поставить под угрозу собственную жизнь – как в физическом, так и политическом смыслах. Наступило время Родины пойти на самопожертвование во имя военнослужащих, ничего не пожалевших ради отчизны, и подписать этот документ именно с этим осознанием», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

При этом Пашинян заявил, что соглашение не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта.