Пашинян заявил об отсутствии окончательного решения вопроса Карабаха

Подписанное трехстороннее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева не предполагает окончательного урегулирования нагорнокарабахского конфликта, заявил глава армянского правительства.

Пашинян заявил в ходе обращения к нации, что «данный документ не предполагает содержательного решения карабахского вопроса», его говорит «только о прекращении войны в Карабахе», передает ТАСС.

«Конфликт как не был решен тогда, так и не решен сейчас», – сказал он.

Пашинян также заявил, что без подписания соглашения по Карабаху под окружение могли попасть свыше 20 тыс. военных, «которым грозили бы смерть или плен». Генштаб докладывал ему о необходимости скорейшего прекращения боевых действий, а президент Карабаха – об угрозе потери Степанакерта, передает РИА «Новости».

«В случае потери Степанкерта пали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов», – заявил он.

Он добавил, что подписал соглашение для спасения жизни военных – неподписание означало бы дезертирство.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.