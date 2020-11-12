В Якутии до конца 2020 года откроют четыре новых ИТ-центра

ИТ-центры планируют открыть до конца этого года по национальному проекту «Цифровая экономика» в четырех районах Якутии. В данный момент уже запущен ИТ-центр в Усть-Алданском районе, сообщили в пресс-службе министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.

«Согласно указу главы Республики Саха (Якутия) об инновационном и цифровом развитии региона к 2024 году планируется открыть не менее 17 ИТ-центров. В прошлом году было открыто пять, до конца 2020 года откроются ИТ-центры в Мирнинском, Хангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. На данный момент уже открыт новый ИТ-центр в селе Борогонцы, административном центре Усть-Алданского района», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Для создания ИТ-центра власти района обязаны предоставить помещение. Министерство приобретает мебель, компьютерное оборудование и оргтехнику на сумму 1 млн рублей. Также для обеспечения высокой скорости интернета в ИТ-центре ведут переговоры с операторами связи.

Работа проводится по национальному проекту «Цифровая экономика». ИТ-центры должны обеспечить цифровое развитие в районах Якутии, давать постоянный доступ к современным информационным технологиям, образовательным программам.

Благодаря запуску ИТ-центров в районах республики можно не только обучить людей новым цифровым навыкам и компетенциям, но и добиться появления новых ИТ-компаний с новыми рабочими местами.