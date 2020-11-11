Папа Римский призвал молиться за роботов

Папа Римский Франциск призвал верующих всего мира молиться, чтобы роботы и искусственный интеллект «всегда служили человечеству».

Заявление понтифика опубликовано на YouTube. Франциск отметил, что искусственный интеллект и роботы в силах изменить мир к лучшему, но только в том случае, если технологии будут использоваться правильно. Иначе плоды технического прогресса приведут к усилению неравенства и, возможно, глобальным вызовам для всего человечества, передает РИА «Новости».

Ранее Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.