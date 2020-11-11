Госдума одобрила законопроект об увеличении возраста молодежи до 35 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет.

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин сообщил, что такое расширение возрастной группы и унификация понятия на федеральном уровне увеличит количество россиян, которым доступны меры социальной поддержки для молодежи и молодых семей, на 12 млн человек, передает «Интерфакс».

Законопроект подготовлен в соавторстве группой сенаторов и депутатов Госдумы всех четырех фракций, в их числе Алена Аршинова, Вячеслав Фетисов («Единая Россия»), Сергей Гаврилов (КПРФ), Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Дмитрий Свищев (ЛДПР).

После принятия законопроекта в первом чтении планируется организовать его широкое обсуждение в молодежной среде. Вместе с тем, уже известно о предложениях ко второму чтению проекта. Так, по словам авторов документа, в нем могут появиться положения о дистанционной работе с молодежью, о создании органов молодежного самоуправления в организациях. Также его планируется дополнить положениями о мерах господдержки молодых семей.



Авторы рассчитывают, что законопроект может быть принят Госдумой в ходе осенней сессии, передает РИА «Новости».

В июле сообщалось, что в Совете Федерации был разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи.

Проект разработан в целях развития поправок к Конституции. Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи». В пояснительной записке к проекту отмечалось, что увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов).

Как считает заместитель председателя Совфеда Галина Карелова, являющаяся одним из авторов законопроекта, закрепление в конституции понятия «молодежная политика» дало дополнительный импульс для разработки законопроекта о правовом статусе молодежи в России.

«Целью законопроекта является установление правового статуса молодежи в РФ и формирование на территории страны целостной государственной молодежной политики. Законопроект определяет основные понятия молодежной политики, ее цели, принципы и направления в РФ. В нем также отражены вопросы участия молодых граждан и их объединений в реализации молодежной политики», – рассказала она.

Карелова подчеркнула, что этот законопроект был подготовлен с участием Палаты молодых законодателей при Совете Федерации.