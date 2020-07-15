В России предложили увеличить возраст молодежи до 35 лет

В Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи, сообщил замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев.

«Представленные проекты федеральных законов разработаны в развитие обновленной редакции Конституции, которая была, как мы с вами знаем, поддержана на голосовании 1 июля. Говоря о содержании предложенных на рассмотрение проектов, стоит обозначить первое: на федеральном уровне закрепляются такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», – передает РИА «Новости» его слова.

Отмечается, что проектом предложено сформировать единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежь».

«Это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Критериями отнесения к молодой семье являются 35-летний возраст лиц, состоящих в зарегистрированном браке, или возраст одного родителя и наличие несовершеннолетнего ребенка», – подчеркнул сенатор.

По его словам, в проекте также прописываются цели, принципы и основные направления молодежной политики, чья реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций соответствующих регионов.

Варфоломеев также уточнил, что проектом предлагается отнести к полномочиям государственной власти разработку и проведение единой молодежной политики.

«Законопроектом о молодежной политике предлагается закрепить проведение мониторинга реализации такой политики, уровни такого мониторинга, а также наделить правительство России полномочием по установлению порядка его осуществления», – подытожил Варфоломеев.

Ранее сообщалось, что 1с июля завершилось голосование по поправкам к Конституции. Президент Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой заявил, что голосование по поправкам к Конституции было организовано на высоком уровне и «по-современному качественно».