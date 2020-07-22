Проект о повышении предельного возраста молодежи до 35 лет внесли в Госдуму

Группа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о молодежной политике, он, в частности, предполагает увеличение предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет, следует из электронной базы данных ГД.

Проект разработан в целях развития поправок к Конституции. Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к «молодежи», передает РИА «Новости».

«Особо стоит отметить, что проектом федерального закона сформирован единый подход к определению возрастной группы, которая относится к категории «молодежи» – это лица в возрасте от 14 до 35 лет. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки (например, получение гранта по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов)», – говорится в пояснительной записке к проекту.

В проекте также прописываются субъекты, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, цели, принципы, основные направления молодежной политики.

«Их реализация будет осуществляться с учетом социальных потребностей молодежи, национальных традиций территорий соответствующих регионов, в том числе в рамках государственных программ, федеральных целевых программ, государственных программ субъектов, муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по поддержке молодежи, молодых семей и молодежных общественных объединений», – поясняют авторы инициативы.

Законопроект позволяет выстроить систему государственных органов власти, уполномоченных осуществлять такую политику, и закрепляет их полномочия на всех уровнях. В частности, к полномочиям государственной власти отнесена разработка и проведение единой молодежной политики.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации разработан пакет законопроектов о молодежной политике, одним из них предложено увеличить с 30 до 35 лет возраст лиц, которых относят к молодежи.