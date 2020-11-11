В России посоветовали Байдену не торопиться с «транзитом власти»

Дональд Трамп стремится заморозить подсчет голосов и выиграть время, чтобы сплотить вокруг себя большую часть республиканцев. Однако вся государственная машина США уже настроена на Джо Байдена, и в этом у него есть преимущество над оппонентом, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Они прокомментировали политический кризис, возникший после выборов 46-го президента США.

«У обеих сторон есть свои убедительные позиции», – считает политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, «либеральной общественности кажется, что попытки Трампа добиться полного пересчета голосов являются способом удержаться у власти». В то же время их оппоненты считают, что «пока идет пересчет голосов в отдельных штатах, говорить о транзите власти рановато».

«Как мы знаем, Байден объявлен победителем в мейнстримовых медиа, но офис Администрации общих служб США, который занимается регламентацией деятельности правительства, говорит о том, что Байдену не нужно торопиться с транзитом», – добавил эксперт.

«И действительно, некоторые штаты до сих пор не подвели даже предварительные результаты – это Пенсильвания, Невада, Аризона и Джорджия. Потом начнется пересчет голосов, и параллельно с этим будет продолжаться судебный процесс. Если Трампу удастся добиться аннулирования голосов на определенных участках, куда не пускали его наблюдателей, тогда пересчет будет проводиться уже без этих голосов», – рассказал Дудаков.

По мнению эксперта, «вся эта история может длиться неделями». «Однако есть твердая дата – 14 декабря, когда должны проголосовать члены коллегии выборщиков. Но я вполне допускаю, что вплоть до этого времени мы будем наблюдать судебные баталии», – добавляет американист.

В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов считает, что «вся государственная машина США уже настроена на Байдена, и остановить эту машину будет очень трудно». «В этом смысле Байден выглядит убедительнее своего оппонента», – сказал политолог газете ВЗГЛЯД.

«Тактика Трампа заключается в том, чтобы заморозить подсчет голосов и сохранить неопределенность минимум до конца месяца. Это даст ему время на то, чтобы сплотить вокруг себя республиканцев и остаться влиятельным политиком», – подчеркнул политолог.

По его словам, в свою очередь Байден и его команда будут стараться сделать все возможное, чтобы завершить подсчет голосов как можно скорее.

«Собственно, вокруг этого и будет идти борьба. Возможно, придется вмешаться Верховному суду, поскольку у подсчета голосов есть свои временные рамки. Думаю, ближайшие две недели обозначат будущую расстановку сил», – добавил Кортунов.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Также демократы взяли большинство в палате представителей Конгресса США. Кроме того, по данным опроса, большинство американцев признали победу Байдена на выборах.

В субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон поздравили Байдена с победой на выборах. В свою очередь глава Госдепа Майк Помпео напомнил мировым лидерам, что на данный момент действующем президентом США является Дональд Трамп. Глава Госдепа выразил надежду, что сейчас «никто не нарушает Закон Логана» 1799 года, запрещающий американцам, не имеющим на то полномочий, вести переговоры с теми государствами, у которых с США есть какие-то споры.

Сам Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.

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