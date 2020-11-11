Демократы взяли большинство в палате представителей Конгресса США

Демократическая партия США обеспечила себе большинство в палате представителей Конгресса по итогам прошедших 3 ноября всеобщих выборов, сообщают СМИ.

Агентство The Associated Press сообщает, что демократы получили в нижней палате Конгресса как минимум 218 мест, гарантирующих им большинство, передает ТАСС.

По итогам подведения полного подсчета голосов, демократы, возможно, получат еще несколько мест, но их представительство в палате, вероятно, сократится.

На данный момент они занимают там 232 места.

Во вторник вечером, по подсчетам агентства, большинством голосов избирателей в свою поддержку заручились кандидаты в палату от Демократической партии от штатов Вашингтон, Аризона и Калифорния.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от демократов Джозефа Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США.

Большинство американцев признали победу Байдена на выборах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США, а также почему Байден обойдется без поздравлений от России.