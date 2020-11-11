В Ереване задержаны около 130 участников митинга оппозиции

Порядка 130 человек задержаны на митинге оппозиции в центре Еревана, сообщил представитель пресс-службы полиции Армении.

«По состоянию на 14.30 (13.30 мск) в полицейские отделения доставлены 129 человек», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Участники акции протеста на площади Свободы в Ереване требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна из-за подписания им соглашения по Карабаху.

В среду полиция начала оттеснять митингующих от здания оперного театра в Ереване, начались стычки.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

После началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.