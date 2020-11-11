Стычки оппозиционеров с полицией начались в Ереване

Полиция начала оттеснять митингующих от здания оперного театра в Ереване, начались стычки.

На месте, где проходит митинг с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, появились правоохранители, экипированные щитами и дубинками, передает РИА «Новости».

Ряд сотрудников МВД пытается оттеснить митингующих от здания театра. Между правоохранителями и собравшимися происходят стычки. Сотрудникам МВД пока не получается полностью освободить главные входы к театру. Люди стоят максимально близко к зданию.

Собравшиеся считают «предательством» подписание соглашения о прекращении огня в Карабахе с территориальными уступками.

«Если мы не выгоним Никола, это будет означать, что у нашего народа нет достоинства», – заявил на митинге экс-премьер Армении Вазген Манукян.

Представитель партии «Дашнакцтюн» заявил о создании комитета национального спасения для выхода из сложившейся ситуации, но подробности не привел.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны.

Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

После началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев разместят Россия и Турция.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.