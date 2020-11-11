Соболь проиграла Пригожину по иску о защите чести и достоинства

Предприниматель из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин выиграл суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любови Соболь, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

В «Конкорде» сообщили, что Тверской районный суд города Москвы обязал Любовь Соболь не только удалить порочащие истца данные, но и подготовить видеозапись с опровержением и опубликовать ее на сайте канала, передает портал «Дни.ру».

При этом сама Любовь Соболь не пришла в суд. Ответчик не воспользовалась правом на предоставление доказательств. Также она лично не посетила ни один судебный процесс.

«Соболь своим правом на представление доказательств не воспользовалась и личного участия ни в одном судебном заседании не приняла. Более того, принципиально уклонялась от получения всех судебных повесток и направляемых ей процессуальных документов», – говорится в заявлении компании.

Напомним, поводом для обращения в суд послужила видеозапись, опубликованная на сайте телеканала «Царьград», где Любовь Соболь несколько раз назвала петербургского бизнесмена «бандитом». Более того, юрист ФБК заявила, что Евгений Пригожин якобы покушался на жизнь ее мужа Сергея Мохова.

Петербургский бизнесмен направил в суд иск с просьбой опровергнуть данные, предоставленные юристом ФБК, а также признать информацию порочащей честь и достоинство и удалить видеоматериал из Сети.