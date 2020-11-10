Страны СНГ решили разработать посвященные ВОВ турмаршруты

Представители стран Содружества независимых государств (СНГ) по итогам заседания совета по туризму договорились о разработке туристических маршрутов, посвященных событиям Великой Отечественной войны.

Данное направление было определено как одно из приоритетных в рамках международного туристического сотрудничества, перечень маршрутов появится на порталах исполнительного комитета СНГ, сказано в сообщении на сайте исполкома содружества.

Также на заседании был рассмотрен вопросы влияния пандемии коронавируса на туристический рынок. Участники решили организовать регулярный обмен опытом по принятию мер для смягчения последствий кризиса и восстановления рынка туризма и путешествий.

Кроме этого, были подняты вопросы об использовании электронных виз в государствах СНГ и организации безвизового въезда и выезда иностранных туристов. На заседании было решено, что базовой организацией стран СНГ в сфере туризма станет международный университет «Шелковый путь». С этой инициативой выступил Узбекистан, говорится в сообщении.