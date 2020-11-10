РДШ и Black Star выпустили клип ко Дню полиции

В День сотрудника органов внутренних дел России 10 ноября Российское движение школьников (РДШ) запускает флешмоб под названием ПДДэнс, который призван напомнить учащимся правила безопасности на дороге.

РДШ и лейбл Black Star выпустили совместный клип «Человек-мел», который расскажет школьникам о правилах поведения на дороге. При этом РДШ приглашает школьников присоединиться к акции #ПДДэнс и снять танцевальные клипы под песню «Человек-мел». Флешмоб продлится по 20 ноября – дня, объявленного ООН Всемирным днем ребенка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Часто кажется, что жить не по правилам – это круто. Шаг влево, шаг вправо, за черту. Но есть законы жизни, которые сами по себе являются правилами. У природы – свои, на дороге – свои. Свежий контент соберет много лайков, но кто в кадре? От популярности до трагедии всего шаг. Известный блогер или человек-мел? Решать тебе. А пока думаешь, мы совместно с Blask Star выпустили новый хит. Начинаем всероссийский #ПДДэнс в День Полиции! Повторяй движения, соблюдай правила», – так представила новый клип Black Star и РДШ исполнительный директор Ирина Плещева.

Она добавила, что дорожное движение является сферой, где ребенок впервые сталкивается с правопорядком, необходимостью соблюдать закон. Именно поэтому РДШ решило по-новому взглянуть на эту непростую тему.

Флешмоб одновременно пройдет во всех соцсетях. Лучшие видео войдут в итоговый ролик под песню «Человек-мел». Ролик станет подспорьем в занятиях по безопасности на дорогах, которые традиционно проводятся во всех школах. Это хороший способ «достучаться» до современных детей, обладающих, по мнению психологов, клиповым мышлением и лучше воспринимающих визуальную информацию, отмечают организаторы акции.