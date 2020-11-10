Лучших педагогов определили на форуме «Растим гражданина»

Лучших педагогов и специалистов, использующих социально активные технологии воспитания, определили в рамках форума «Растим гражданина».

На форуме прошел финал Всероссийского конкурса социально активных технологий воспитания обучающихся «Растим гражданина». В нем приняли участие 200 педагогов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В этом году конкурсу исполнилось четыре года, а количество участников заочного этапа составило более 2400 человек. По результатам заочного отборочного этапа жюри определило 177 финалистов из 50 субъектов. Победителей наградили в Общественной палате Российской Федерации. Лучшие работы участников будут размещены в методическом сборнике.

«Очень рада, что на пленарной встрече форума «Растим Гражданина» нам совместно с неравнодушными партнерами удалось показать многообразие технологий патриотического воспитания: это и традиционная военная патриотика, это и многообразное гражданское воспитание, социальное проектирование, технологии дополненной реальности, VR, работа с данными спутников, это и туристические возможности России, величие недр и ресурсов нашей страны. Но самое главное богатство – это наши учителя. Спасибо, дорогие, за ваш ежедневный труд на благо будущего!» – отметила член Общественной палаты России, директор АНО АСТИК Елена Родионова.

Все участники форума посетили пленарное заседание Всероссийской сессии «Патриот», направленной на консолидацию усилий государственных организаций и СО НКО, а также интеграцию ресурсов для реализации единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан России. Свою деятельность и всероссийские патриотические проекты презентовали крупнейшие некоммерческие организации: ООД «Бессмертный полк России», ООМПОООРСВА «Наследие», ООД «Поисковое движение России», ООД «Волонтеры Победы», «Эстафета поколений», а также члены Общественной палаты России.

Организаторами конкурса и форума являются министерство просвещения России и АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций».