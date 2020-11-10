Токио отнес вопрос южных Курил ко всему японскому народу

Вопрос южной части Курильских островов касается всего японского народа, и граждане страны вместе с правительством должны работать вместе для его решения, заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга в ходе встречи с губернатором северной префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки.

«Уже 75 лет после окончания войны между Японией и Россией не решена проблема северных территорий (так в Японии именуют южную часть Курил), и не подписан мирный договор. Проблема северных территорий является проблемой всего [японского] народа. Правительству и гражданам страны чрезвычайно важно работать вместе. Я буду прилагать все усилия для того, чтобы решить эту проблему и подписать мирный договор», – передает ТАСС слова главы правительства.

Суга также напомнил, что в сентябре в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным они заявили о необходимости поставить завершающую точку в переговорах о южной части Курил и не перекладывать эту проблему на следующие поколения.

Ранее Суга заявил, что намерен успешно завершить переговоры о судьбе Южных Курил и будет стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора. После этого мэр Курильска указал на невозможность передачи островов Японии в связи с принятием изменений в Конституцию России. Ранее глава МИД Сергей Лавров призвал Японию признать суверенитет России над Южными Курилами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что отношения России и Японии ждет эпоха застоя.

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