Число жертв землетрясения в Турции возросло до 43 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 43 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«По последним данным, погибли 43 человека, 896 пострадали ... Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.

Ранее сообщалось о 37 погибших, травмы получили 885 человек. В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.