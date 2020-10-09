Алиев резко раскритиковал работу Минской группы

Минская группа ОБСЕ 28 лет занимается «пассивной деятельностью», посредничество ни к чему не привело, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас 28 лет как есть международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года, вот уже 28 лет как, фактически ведет пассивную «деятельность». Это посредничество ни к чему не привело. Это посредничество привело к тому, что сегодня происходит. Это посредничество оказалось недостаточным для того, чтобы Армения покинула не принадлежащие ей территории», – сказал Алиев в передаче «The Connect World» на CNN, передает РИА «Новости».

Он отметил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха является «двусторонним вопросом Армении и Азербайджана», и призвал третьи страны не вмешиваться в него.

«Я призвал все страны оставаться в стороне от этой ситуации. Это наш двусторонний вопрос с Арменией. Есть посредники, у них есть мандат. Их задача – не вмешиваться в дела на местах. Их задача – создать условия для поиска решения. Я уверен, что они продолжат действовать в рамках своего мандата», – подчеркнул глава Азербайджана, передает ТАСС.

Он добавил, что статус-кво по Карабаху должен быть изменен.

В конце сентября председатель ОБСЕ, премьер и глава МИД Албании Эди Рама призывал стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к режиму прекращения огня.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.