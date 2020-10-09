Эксперт объяснил деполитизацию Нобелевской премии мира В России издадут книги получившей Нобелевку поэтессы Глюк 9 октября 2020, 19:28 Текст: Ксения Панькова

Российское издательство вскоре должно получить разрешение на публикацию книг лауреата Нобелевской премии по литературе 2020 года Луизы Глюк, сообщил гендиректор «Эксмо-АСТ» Евгений Капьев. «Да, интересно публиковать, сейчас в процессе покупки прав. У нас есть успешный опыт выпуска иностранных поэтических сборников, например, Рупи Каур – «Белые стихи», – сообщил радиостанции «Говорит Москва» Капьев. В четверг было объявлено, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина, комментируя газете ВЗГЛЯД присуждение Нобелевской премии по литературе, сказала, что Глюк – признанный в общенациональном масштабе США поэт с огромным творческим багажом с 1968 года. Ее ставят в один ряд с американской поэтессой Эмили Дикинсон и другими поэтами, отмечая ее особую тематику, лаконичный и образный слог.

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