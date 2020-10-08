Эксперт объяснила вручение Нобелевской премии поэтессе Глюк

«Глюк – признанный в общенациональном масштабе США поэт с огромным творческим багажом с 1968 года. Ее ставят в один ряд с американской поэтессой Эмили Дикинсон и другими поэтами, отмечая ее особую тематику, лаконичный и образный слог», – сказала ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина, комментируя газете ВЗГЛЯД присуждение Нобелевской премии по литературе американской поэтессе Луизе Глюк.

«Луиза Глюк – один из ведущих и влиятельнейших американских поэтов. Присуждение ей Нобелевской премии по литературе – это закономерный выбор. За всю свою творческую деятельность Глюк получила огромное количество наград США. Еще в 2015 году бывший президент США Барак Обама вручал ей премию – Национальную гуманитарную медаль», – напомнила Кузьмина.

Эксперт отметила, что у американской поэтессы много достижений. «Она член Американской академии литературы. Несколько лет была в руководстве академии американских поэтов. В 2003 году стала поэтом-лауреатом. Также обладатель такой престижной награды в области литературы, как Пулитцеровская премия. Много лет проработала спецконсультантом в библиотеке Конгресса», – перечислила она.

При этом, по словам Кузьминой, в России о Глюк мало знают. «В какой-то период мы в своей переводческой и литературной школе упустили определенные моменты, хотя некоторые ее произведения все-таки переводились на русский язык», – сказала она.

В своих стихах Глюк обращается к теме страдания как пути к счастью, изменения в человеческой жизни, объяснила Татьяна Кузьмина. «Поэмой «Октябрь» она откликнулась на трагические события 11 сентября. Это оказался один из самых серьезных поэтических откликов среди многих других. Глюк активно существует в современном культурном поле США и оказывает на него большое влияние. Луиза Глюк представляет собой значительное явление в сфере высокой культуры, современной литературной традиции в США. Это достойный автор, с которым следует ознакомиться», – заключила эксперт.

Напомним, в четверг было объявлено, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Глюк родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Училась в колледже Сарры Лоуренс и Колумбийском университете. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, колледже Годдарда в Вермонте.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по литературе должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». Что действительно имелось в виду под «идеалистическим произведением», до сих пор является предметом споров.

Среди фаворитов 2020 года значились россияне Людмила Улицкая и Владимир Сорокин, а также сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками.