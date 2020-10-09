Алиев: Статус-кво по Карабаху больше не действует

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует, поскольку его изменила азербайджанская сторона.

«Мы неоднократно говорили, что их (Армении – прим. ВЗГЛЯД) путь спасения – вывод войск. Выполните резолюции Совбеза ООН, мы не смиримся с оккупацией. Я неоднократно об этом говорил», – заявил Алиев в обращении к народу, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас в Карабахе бои идут во всех направлениях, азербайджанские военные укрепляют свои позиции.

«Мы принуждаем оккупанта, агрессора к миру. Мы им показали, что и на поле боя, и на столе переговоров побеждаем мы. Они увидели нашу силу, нашу волю. Ни одна сила не сможет свернуть нас с нашего верного пути. Ни одна страна не может оказать влияние на нашу волю... Мы даем им последний шанс, выведите войска, вернитесь к переговорам, возьмите обязательства», – указал азербайджанский лидер.

Президент Азербайджана подчеркнул, что встреча министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве внесет ясность во многие вопросы, сообщает ТАСС.

В пятницу глава МИД Армении Зограб Мнацаканян вылетел в Москву, где запланированы консультации глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России по вопросу прекращения боевых действий в зоне Нагорного Карабаха. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД стартуют в Москве в пятницу в 15.00.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.