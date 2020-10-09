Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

Проводить параллели между политической ситуацией в Белоруссии и Киргизии непрофессионально, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с «успешным» переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», – цитирует БелТА Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет вмешиваться в чужие внутриполитические процессы, в том числе в Киргизии и Белоруссии, но продолжит сотрудничать и помогать.

В пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября. Вместе с тем бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.