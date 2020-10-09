Кремль опроверг введение ограничений на въезд в регионы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг утверждения об ограничениях на перемещения между регионами, а меры контроля по COVID назвал вполне допустимыми.

Ранее на сайте правительства Орловской области появилась информация, что с 12 октября в регионе возобновят работу круглосуточные учетно-заградительные посты. В сентябре особый порядок въезда был введен в ряд городов и районов Башкирии.

«Это же не перекрытие границ, но определенные меры контроля въезжающих в регион вполне допустимы. Здесь вы неправильно просто сформулировали», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, стала ли позволительной мера по перекрытию границ между регионами.

Мер по ограничению передвижения между регионами, как отметил Песков, «как не было, так и нет».

Он добавил, что если количество заболевших COVID-19 будет расти, могут потребоваться действия и решения федерального штаба.

«Если ситуация будет и дальше усложняться таким образом и количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет тема для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но каких именно – сейчас я вам не могу сказать», – сказал Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27% не имели клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 1 272 238 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 009 421 человек, из них 7092 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 201 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 22 257 человек.

Накануне, 8 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 493. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 633.

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