Азербайджан назвал число жертв среди мирных жителей с начала конфликта в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.

«Число погибших мирных жителей – 31, число раненых – 164. Количество домов, пришедших в непригодное для жилья состояние – 1054, гражданских объектов, пришедших в непригодное состояние – 142, число многоквартирных жилых зданий, пришедших в непригодное для жилья состояние – 45», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно признать независимость Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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