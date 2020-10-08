Против руководства Нафтогаза завели дело о госизмене

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело, обвинение касается госизмены.

«Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно было открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня», – заявил Коболев в интервью «Громадському радио» («Общественному радио»), передает РИА «Новости».

Каким именно органом было возбуждено уголовное дело, Коболев не уточнил.

В свою очередь антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что подозревает менеджмент «Нафтогаза» в хищении газа на сумму почти 730 млн гривен (около 26,3 млн долларов), передает ТАСС.

По данным следствия, в течение 2016-2017 годов директора предприятий-владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области заключили ряд соглашений о закупке у «Нафтогаза» природного газа для производства тепловой энергии населению. Однако компания поставляла ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных, вследствие чего доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% против 3 5% заложенных в тариф. Следователи подсчитали, что в результате реализации этой преступной схемы ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного «Нафтогазу».

Ранее Государственная аудиторская служба выявила ряд нарушений в работе «Нафтогаза» на более чем 225 млрд гривен (около 7,9 млрд долларов).

В июле на Украине завели дело о госизмене за импорт электроэнергии из России.