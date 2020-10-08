Сообщение о минировании аэропорта Омска в день госпитализации Навального поступило из Германии

Сообщение о «минировании» омского аэропорта в день госпитализации блогера Алексея Навального поступило из Германии, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия», – говорится в сообщении управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В этой связи полиция направила в Германию запрос о правовой помощи, чтобы установить отправившего сообщение владельца почты. Полиция также проверит дополнительные версии сообщений о «минировании» в связи с информацией в СМИ, что это было сделано, чтобы помешать экстренной посадке самолета с Навальным.

В ведомстве также добавили, что информация о «минировании» аэропорта была закрытой и никому не разглашалась. «Поскольку информация о «минировании» аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике Charite, и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было», – сказал представитель транспортной полиции.

Кроме того, в МВД добавили, что возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма после поступления информации о минировании аэропорта Омска.

«По факту ложного сообщения о минировании 20 августа 2020 года районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков, аэропорта следователем отдела полиции №4 УМВД России по Омску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 207 УК РФ. Это заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба», – сказали в ведомстве.

Ранее в МВД сообщили, что службы аэропорта не нашли бутылок с водой у вылетавшей из Новосибирска в Германию спутницы блогера Алексея Навального Марии Певчих.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.