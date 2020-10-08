Силовики Киргизии потребовали от политиков сесть за стол переговоров, сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

«Правоохранительные органы, спецслужбы и Вооруженные силы Кыргызской Республики требуют от всех политических сил республики в интересах каждого кыргызстанца сесть за стол переговоров и вернуть страну в русло законности и общественной стабильности», – передает ТАСС заявление представителя пресс-службы.

По данным ГКНБ, участники совещания подписали протокол, где поставили своей целью «не допустить ухудшения криминогенной ситуации в стране, а также жестко пресекать попытки оказания влияния криминалитета на различные политические силы в республике, стремление дестабилизировать и деморализовать органы государственной власти».

Спланировали провести активные мероприятия по нейтрализации деятельности криминальных элементов и принять меры по недопущению дестабилизации ситуации в учреждениях пенитенциарной системы.

«Все силовые структуры должны оперативно и жестко пресекать все попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране со стороны деструктивно настроенных сил, в том числе провокационных действий на межрегиональной и межэтнической почве, а также воспрепятствования деятельности государственных органов и объектов частной собственности, самовольных захватов различных объектов», – говорится в документе.

Также в протоколе поручено усилить охрану на наиболее уязвимых участках границы с целью предотвращения любых попыток незаконного ее пересечения вне пунктов пропуска. Обеспечить надлежащий контроль в пунктах пропуска через государственную границу. Реализовать меры, направленные на выявление, предупреждение и пресечение контрабанды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, проникновения на территорию террористических групп и бандформирований.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), которая поддерживает экс-президента страны Алмазбека Атамбаева заявила, что народ Киргизии «сверг преступную власть» в стране.

ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент.