Путин рассказал о роли «короткого» января в снижении ВВП
В январе текущего года в России зафиксировано снижение ВВП на 2,1% по сравнению с прошлым годом из-за рекордно малого числа рабочих дней, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей» связана с уменьшением числа рабочих дней в начале 2026 года.
«Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года – поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», – заявил Путин.
По его словам, в такой динамике нет ничего неожиданного, и подобную ситуацию подтверждает официальная статистика.
Согласно расчетам ТАСС, январь 2026 года стал самым «нерабочим» месяцем в России за последние пять лет. Из-за длинных новогодних каникул в этом месяце россияне работали только 15 дней из 31-го.
Ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста.
Путин заявил, что уровень безработицы в России в январе сохранялся на низком уровне.