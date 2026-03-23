Bloomberg: «Танкер-зомби» неожиданно появился в водах Ормузского пролива
Нефтяной танкер Nabiin, который по документам отправили на слом в Бангладеш еще пять лет назад, подал сигнал о своем местонахождении в Персидском заливе, а позже – в Оманском заливе.
В воскресенье вечером судно находилось в Персидском заливе, а к утру понедельника переместилось в Оманский, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Bloomberg.
Аналитики считают, что маршрут проложил «танкер-зомби», имитирующий данные списанного корабля 2002 года постройки. Это второй подобный инцидент за несколько дней: ранее пролив прошел газовоз Jamal, который должен находиться на индийской свалке.
Специалисты связывают появление судов-призраков с желанием обойти ограничения и получить прибыль на фоне энергетического кризиса.
«Кораблям, которые хотят пройти через пролив, нужно либо получить разрешение Тегерана, либо выключить геолокацию, чтобы остаться незамеченными», – отмечается в статье.
Ранее считавшееся севшим на мель судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил закрытие этой водной артерии исключительно для американских и израильских кораблей