Путин отметил напряженность на мировых рынках энергоресурсов

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Имею в виду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, да и по многим другим товарам происходит то же самое, мы с вами хорошо об этом знаем, в цепочке всего, что связано с энергетикой, много товаров и товарных групп», – заявил Путин.

Путин также обратил внимание на важность эффективной макроэкономической политики, основанной на учете всех значимых факторов. «Для эффективной макроэкономической политики важно учитывать все значимые факторы, заранее реагировать на внешние риски, а такие риски сейчас остро проявляются на глобальных рынках в системе международных экономических отношений», – сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Президент Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику на траекторию устойчивого роста.