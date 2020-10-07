В ДТП со школьным автобусом в Дагестане пострадали девять детей

После ДТП со школьным автобусом в Дагестане госпитализированы 13 человек, в том числе девять детей, сообщили в среду в Центральной городской больнице (ЦГБ) Кизляра.

«13 пострадавших в крупном ДТП доставили в Кизлярскую ЦГБ: девять детей, четверо взрослых (трое мужчин и одна женщина)», – передает источник ТАСС.

Отмечается также, что у пострадавших травмы разной степени тяжести, три человека погибли, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

«По данным полиции, в аварию попали школьная «Газель», легковой автомобиль и три грузовика. Погибли две женщины и мужчина. Пострадали восемь детей и один взрослый», – говорится в сообщении.

На данный момент прокуратурой Дагестана организована проверка по факту ДТП с участием школьного автобуса.

По данным МВД Дагестана, ДТП произошло около 17.00.

Кроме того, известно, что трое детей находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Трое детей крайне тяжелые. Состояние остальных [пострадавших] оценивается как средней тяжести», – добавили в ЦГБ.

Ранее ДТП с участием детей произошло в Челябинской области, где женщина сбила на автомобиле троих детей, которые катались по деревне на скутере.