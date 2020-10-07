В Кремле усомнились в участии Тихановской в жизни Белоруссии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что вряд ли экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская участвует в жизни республики, находясь на территории Евросоюза.

«Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии. Вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии. Она пребывает на территории Евросоюза, она активно путешествует по странам, она встречается с различными главами государств и правительств, которые в свою очередь считают нелегитимным действующего главу государства Белоруссии», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что у президента России Владимира Путина не планируется контактов с Тихановской.

Во вторник Тихановская на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель заявила, что акции протеста в стране – это не борьба против России или в поддержку Европы.

Также Тихановская выразила желание встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Она рассказала, что хочет встретиться с Путиным, «чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко».

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Светлана Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран. Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.