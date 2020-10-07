Эксперт объяснил значение успешного пуска гиперзвукового «Циркона»

«Мы получили оружие, дающее российскому флоту преимущество над самыми современными и мощными флотами мира», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский, комментируя успешный запуск российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море.

«Сегодняшний запуск «Циркона» – весьма знаковое событие, новый этап в развитии российских систем вооружения», – сказал член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский.

«Современные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны не способны работать по гиперзвуковым маневрирующим ракетам. Таким образом «Циркон» способен прорвать любую оборону корабля или соединения кораблей и поразить цель. Мы получили оружие, которое дает российскому флоту преимущество перед самыми современными и мощными флотами мира», – отмечает собеседник.

Комментируя видео запуска ракеты, где она визуально «исчезает» из поля зрения, эксперт пояснил, что «Циркон» разгоняется до гиперзвуковых скоростей лишь тогда, когда выходит на траекторию полета. «Далее наблюдение за ракетой ведется средствами телеметрии, потому что человеческий глаз не способен увидеть гиперзвук. То, что мы видим на видео, – это первые секунды полета, там еще нет гиперзвуковой скорости», – отметил Мураховский.

«Ровно так же работают противокорабельные ракеты «Оникс» (ЗМ55). Пороховой аккумулятор давления выбрасывает ракету из трубы универсального корабельного стрельбового комплекса, затем в носовой части срабатывают двигатели коррекции, которые выводят ее на траекторию. Далее ракета уходит в верхние слои атмосферы, где разгоняется до скорости, заданной полетным заданием. Но если «Оникс» – это сверхзвуковая ракета, то «Циркон» – гиперзвуковая. При этом она может быть использована на тех же надводных и подводных кораблях, где имеются пусковые установки ракет «Калибр» и «Оникс», – заключил собеседник.

Ранее об успешном запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» из Белого моря по цели в Баренцевом море, дальность полета составила 450 км, скорость – более восьми Махов, передает РИА «Новости»

«Вчера в 7 часов 15 минут из акватории белого моря «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил пуск крылатой ракеты «Циркон» по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задача выполнена успешно, зафиксировано прямое попадание в цель», – сказал Герасимов. Глава Генштаба добавил, что летные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут продолжены.

Путин назвал успешное испытание гиперзвуковой ракеты большим событием для страны.

«Работа над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты – это большое событие не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных сил – армии и флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства», – заявил глава государства.

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