Москва призвала политические силы Киргизии сохранить безопасность в стране

Россия выражает надежду на разрешение конфликтной ситуации в Киргизии мирным путем и в правовом поле, сообщило российское Министерство иностранных дел.

«Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Приоритет в складывающихся обстоятельствах должен быть отдан поддержанию условий дальнейшего демократического развития страны в рамках ее законов и конституции.

«Надеемся на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы», – подчеркнули в МИД.

Россия призывает все политические силы республики проявить ответственность для сохранения внутренней безопасности и стабильности.

Протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему киргизской толпе удалось устроить мгновенный переворот.