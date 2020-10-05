Путин назначил новых послов в Центральной и Южной Америке

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении послов России в Колумбии, Парагвае, Чили, Уругвае, Гондурасе и Сальвадоре.

«Назначить Николая Тавдумадзе чрезвычайным и полномочным послом России в республике Колумбии», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Другим указом Путин назначил послом России в Чили Сергея Кошкина, освободив от этой должности Владимира Трухановского.

Также президент назначил Андрея Будаева чрезвычайным и полномочным послом в Уругвае и по совместительству наблюдателем России при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

На пост посла России в Никарагуа и по совместительству в Гондурасе и Сальвадоре Путин назначил Александра Холикова, вместо Будаева.

Послом России в Парагвае назначен Александр Писарев, ранее этот пост занимал Николай Тавдумадзе.

Ранее Путин поручил Кабмину совместно с властями Иркутской области и Бурятии проработать вопрос о проведении в России Года Байкала.