Собянин сообщил о двух новых сбитых беспилотниках над Москвой

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории Москвы были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил Собянин в MAX. Градоначальник отметил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

С начала суток общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников на подлете к столице. До этого градоначальник заявил о ликвидации 16 воздушных целей. Еще раньше общее число сбитых дронов достигло 14 единиц.