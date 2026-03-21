    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой
    Замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива
    На Украине заработала схема мобилизации с наемниками из Польши и Румынии
    Guardian нашла «след КГБ» в задержании украинских инкассаторов в Венгрии
    США и Израиль атаковали ядерный объект в иранском Натанзе
    Тегеран объявил о ракетном ударе по базе Диего-Гарсия
    Вучич заявил о начале активной фазы третьей мировой войны
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    21 марта 2026, 13:10 • Новости дня

    Собянин сообщил о двух новых сбитых беспилотниках над Москвой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков двух новых сбитых беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

    На территории Москвы были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил Собянин в MAX. Градоначальник отметил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С начала суток общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников на подлете к столице. До этого градоначальник заявил о ликвидации 16 воздушных целей. Еще раньше общее число сбитых дронов достигло 14 единиц.

    19 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Полиция задержала устроившего взрыв в московском банке мужчину
    @ Полина Ястребцева/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве сотрудники полиции задержали мужчину после взрыва в банковском отделении на улице Менжинского, подробности происшествия выясняются, уточнили в МВД.

    Мужчину, который устроил взрыв в помещении банка на улице Менжинского в Москве, задержали сотрудники полиции, сообщает МВД РФ. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, «мои столичные коллеги задержали мужчину, совершившего противоправные действия в помещении банка на улице Менжинского. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются».

    На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять детали случившегося и мотивы задержанного. Информация о пострадавших и масштабе ущерба не уточняется. Следственные действия продолжаются, дополнительные подробности будут предоставлены позже, уточнили в ведомстве.

    Ранее сотрудники экстренных служб перекрыли двор жилого комплекса на западе Москвы из-за найденного пакета с предметами, похожими на гранаты.

    До этого взрыв произошел в Институте нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева в Москве. А в начале марта сотрудники ФСБ задержали девушку, которая обеспечивала связь террористам, устроившим подрыв у здания ОМВД на юге Москвы, при котором погибли двое полицейских.


    21 марта 2026, 11:42 • Новости дня
    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.

    В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

    В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

    На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

    До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.


    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    18 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Дело футболиста Смолова о драке в центре Москвы направлено в суд

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвинительное заключение в отношении футболиста Федора Смолова по делу о драке в московском кафе утверждено и будет передано в суд, сообщает прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении футболиста Федора Смолова, сообщает столичная прокуратура. В сообщении пресс-службы уточняется, что 36-летний житель столицы обвиняется по части первой статьи 112 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

    Дело связано с инцидентом, произошедшим 28 мая 2025 года в кафе на Большой Никитской улице. Между Смоловым и одним из посетителей произошла драка, после которой пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

    Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что действия футболиста привели к причинению вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Теперь материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело в отношении спортсмена было возбуждено 10 сентября 2025 года. На следующий день Смолов в ходе допроса частично признал свою вину по делу о драке в кафе «Кофемания» в центре столицы в мае 2025 года.

    Позже стало известно, что футболист может быть лишен свободы на срок до трех лет.


    20 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 21 БПЛА при подлете к Москве

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны России уничтожили 21 беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены двадцать один БПЛА, летевшие на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в Max.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа.

    В первой половине пятницы средства ПВО России сбили 29 украинских БПЛА.

    20 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Суд Москвы заочно дал пять лет украинцу за осквернение памятника в Одессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Украины Ярослав Войцеховский получил заочный приговор с реальным сроком в Москве за действия против памятника времен Великой Отечественной войны в Одессе, сообщает прокуратура.

    Московский городской суд заочно признал виновным 37-летнего гражданина Украины Ярослава Войцеховского по статьям УК РФ о повреждении памятников, посвященных защитникам Отечества, и осквернении символов воинской славы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

    Суд установил, что Войцеховский в феврале 2024 года, находясь в Одессе, умышленно нанес краску на постамент мемориального объекта, посвященного защитнику Отечества, а также закрасил барельефные изображения орденов и медалей и бросил в бюст предметы с загрязняющими веществами.

    В материалах дела говорится, что обвиняемый действовал по мотивам политической и идеологической ненависти, осознавая историко-культурную ценность памятника. Кроме того, Войцеховский, находясь на территории Украины, разместил в одной из соцсетей публикацию с видеозаписью и фотографиями, негативно оценивающими ветерана Великой Отечественной войны, а также призывы к уничтожению памятника-бюста и демонстрацию унизительных действий в отношении мемориального объекта.

    Суд учел позицию государственного обвинителя и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Войцеховскому запрещено заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов в течение трех лет. Сейчас фигурант находится в розыске, дело рассматривалось в его отсутствие.

    Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против гражданина Литвы Валдиса Барткевичюса за осквернение памятника в Курской области.

    До этого радикальные националисты в Карловке Полтавской области на Украине осквернили монумент советским солдатам, испачкав его красной краской. А в Одессе на Приморском бульваре бюст Александра Пушкина накрыли розовым пакетом.


    18 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Второй пожарный поезд отправился к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    К месту крупного пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке столицы отправился второй пожарный поезд на помощь в ликвидации огня, сообщили в оперативных службах.

    Тушение пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы продолжается, передает ТАСС. Оперативные службы сообщили, что к месту происшествия был отправлен второй пожарный поезд.

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м.

    Пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных, уже прибыл первый пожарный поезд.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже, за медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Пожарный поезд выехал к горящему бизнес-центру в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К месту возгорания в столичном офисном здании направили специальный железнодорожный состав из Люблино, сообщил источник в оперативных службах.

    Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных, указал собеседник ТАСС.

    «На место запрошены дополнительные силы пожарно-спасательного гарнизона. Огонь интенсивно распространяется. Дымовыделение происходит со всех этажей здания», – добавил он.

    К горящему объекту выдвинулся пожарный поезд. Железнодорожный состав специального назначения следует из района Люблино для помощи в ликвидации возгорания.

    Напомним, в среду в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. После начала инцидента за медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    Площадь пожара в бизнес-центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. метров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В юго-восточном районе Москвы продолжается тушение пожара в бизнес-центре Turas, где огнем охвачено около 1,5 тыс. кв. м, сообщают оперативные службы.

    Площадь пожара в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы достигла примерно 1,5 тыс. кв. метров. Тушение возгорания продолжается, сообщили ТАСС в оперативных службах.

    К ликвидации огня привлечен пожарный поезд со станции Перово, сообщает Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). По данным МЖД, этот поезд оборудован двумя цистернами по 60 тонн воды каждая.

    Возгорание произошло в складском помещении на первом этаже административного здания по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, дом 20, строение 35. До прибытия пожарных порядка 200 человек успели самостоятельно покинуть здание. Информация о пострадавших и причинах пожара уточняется.

    Ранее пожару в бизнес-центре Turas присвоили третий номер сложности из пяти возможных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на юго-востоке Москвы в бизнес-центре Turas загорелось складское помещение на первом этаже. За медицинской помощью обратились два человека.


    19 марта 2026, 12:42 • Новости дня
    Выпавшая в Москве из окна трехлетняя девочка погибла в больнице

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В медучреждении скончался трехлетний ребенок, ранее выпавший из окна квартиры на пятом этаже в Москве, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Ребенок 2023 года рождения получил смертельные травмы в результате падения, пояснили в ведомстве, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, малышка ненадолго осталась одна в комнате и упала с высоты пятого этажа. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшую не удалось.

    Следователи квалифицировали случившееся как причинение смерти по неосторожности, возбуждено уголовное дело.

    В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра при открытых окнах.

    В ноябре девятилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы. Малолетний мальчик погиб в результате падения с пятого этажа жилого дома на улице Изюмская.

    19 марта 2026, 08:50 • Новости дня
    В Москве отреставрировали древнерусский амулет с изображением змееногой женщины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Редкий древнерусский амулет с изображением змееногой женщины был отреставрирован в Москве.

    Артефакт нашли на Дружинниковской улице в Пресненском районе в ходе археологических исследований, проведённых на территории бывших Пресненских прудов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

    Как рассказал руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, подобные амулеты встречались в Древней Руси в XII – первой половине XIII века и имели византийские корни. «Обнаруженный амулет редкого типа, так как на нем отображено змееногое, а не змееволосое фантастическое существо, которое изображалось на таких медальонах в подавляющем большинстве случаев», – отметил он. На лицевой стороне украшения размещена сцена Крещения Господня, а на оборотной – змееногая женщина.

    Эксперты полагают, что прототипом существа стала статуя Сциллы, стоявшая на ипподроме в Константинополе до разрушения крестоносцами в 1204 году. Найденный амулет будет передан в музейный фонд Музея Москвы.

    Археологические работы проходили на месте Пресненских прудов, территория которых с XIV века принадлежала сначала князю Владимиру Храброму, затем митрополиту Фотию и впоследствии Новинскому монастырю. Со временем здесь развернулось развитое монастырское хозяйство, а в XVII–XVIII веках пруды стали важным объектом городского пользования.

    К XIX веку Пресненские пруды стали популярным местом отдыха москвичей, но к началу XX века их территорию частично застроили, а реку Пресню к 1920-м годам убрали под землю из-за разрастания городской инфраструктуры.

    Ранее в Старой Руссе археологи обнаружили границу древнего кладбища, относящегося предположительно к домонгольскому периоду, рядом с местом будущего строительства.

    20 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    В аварии в Москве пострадали девять человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили девять пассажиров, сообщила Государственная автомобильная инспекция Москвы в пятницу.

    Дорожный инцидент с участием двух транспортных средств случился на Варшавском шоссе, у дома № 179, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «По предварительным данным, в результате дорожной аварии пострадали девять человек», – говорится в сообщении ГИБДД.

    В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники профильных служб, выясняются все детали происшествия.

    Ранее в марте пять человек попали в больницу после ДТП на Калужском шоссе в Москве. На востоке столицы произошло массовое столкновение нескольких машин.

    19 марта 2026, 02:56 • Новости дня
    Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в здании бизнес-центра Turas на юго-востоке Москвы ликвидировали, сообщил представитель экстренных служб.

    «Пожар полностью потушен», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в бизнес-центре Turas на юго-востоке Москвы загорелось складское помещение на первом этаже. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти возможных. К месту происшествия направили два пожарных поезда. За медицинской помощью обратились два человека.

    18 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Москве прошел Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Международный философский форум «Осмысляя Россию» прошел в среду в Москве в конференц-зале факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.

    Мероприятие было приурочено ко дню рождения выдающегося русского философа Николая Бердяева и собрало ведущих ученых, представителей научных учреждений, писателей, политиков и общественных деятелей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Форум стал площадкой для обсуждения фундаментальных вопросов: что значит «быть Россией» сегодня, каковы ее исторические уроки и горизонты будущего.

    «В центре повестки нынешней встречи – важные, востребованные временем вопросы, связанные с историей, культурой, духовностью и национальной идентичностью нашего народа. И конечно, особо отмечу, что в ходе форума отдельные дискуссии будут посвящены развитию философского краеведения и анализу философско-этических аспектов широкого внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь людей», – отметил в приветственной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность сохранения традиций отечественной философской мысли.

    Особое внимание участники уделили вопросам единства народов России, что связано с объявленным президентом России 2026 годом Года единства народов России. В рамках форума прошли дискуссии по философскому краеведению, а также обсуждение этических аспектов внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь.

    В завершение форума директор «Дома А.Ф. Лосева» Владимир Коптев-Дворников подчеркнул, что единство народов является главной основой российского общества и государства, а общим традиционным ценностям посвящен и форум «Осмысляя Россию». Организаторами мероприятия выступили факультет гуманитарных наук НИУ ВШЭ, философский факультет МГУ, Библиотека-музей «Дом А.Ф. Лосева» и Центр русской философии, истории и культуры им. Н.А. Бердяева.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    18 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    В здании отеля Four Seasons Hotel Moscow потушили возгорание в вентиляции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возгорание в вентиляционной системе ресторана, находящегося в здании гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, было ликвидировано до приезда пожарных.

    По данным ГУ МЧС по Москве, причиной происшествия стало возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе, передает ТАСС.

    В ведомстве отметили, что сотрудники объекта справились с огнем самостоятельно и к моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений открытого горения уже не было. Из части здания, где находятся рестораны и магазины, люди эвакуировались сами, сообщили в экстренных службах.

    По предварительной информации, пострадавших нет.

    В декабре крупный пожар вспыхнул в ресторане поселка Тучково Московской области.

    В августе в Севастополе загорелись ресторан и три гектара зеленой зоны.

    В ЕС заявили о разочаровании отказом Киева в инспекции «Дружбы»
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Фото Такаити с ужина в США вызвало ярость в Японии
    Экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ
    В Молдавии предстоящие концерты Макаревича и Вайкуле встретили негодованием
    Власти Японии призвали прекратить панику из-за туалетной бумаги
    Полиция начала поиск участников драки у синагоги в Москве

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопросы – не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Как иранской ПВО удалось достать американский F-35

    Американский самолет-невидимка пятого поколения F-35, как оказалось, вполне отображается на экранах расчетов систем ПВО Ирана. Более того, иранским зенитчикам удалось поразить истребитель. Каким зенитно-ракетным комплексом удалось это сделать – и почему тем не менее и F-35, и его летчику удалось уцелеть? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Паника в ЕС: Венгрия все заблокировала

      В Евросоюзе не скандал, а скандалище: Венгрия и Словакия опять заблокировали 20-й пакет антироссийских санкций и выделение Украине кредита на 90 млрд евро, хотя деньги нужны срочно. В связи с этим венгерского премьера Виктора Орбана атакуют со всех сторон.

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

