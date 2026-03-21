Собянин сообщил о двух новых сбитых беспилотниках над Москвой
В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков двух новых сбитых беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
На территории Москвы были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил Собянин в MAX. Градоначальник отметил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.
С начала суток общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников на подлете к столице. До этого градоначальник заявил о ликвидации 16 воздушных целей. Еще раньше общее число сбитых дронов достигло 14 единиц.