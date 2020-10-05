Кремль объяснил, почему Путин не обсуждает Карабах с Алиевым и Эрдоганом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не испытывает дефицита в рабочих контактах по теме конфликта в Нагорном Карабахе ни с Азербайджаном, ни с Турцией. По его словам, российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне.

Песков заявил, что Россия не испытывает дефицита в рабочих контактах по теме конфликта в Нагорном Карабахе ни с Азербайджаном, ни с Турцией, передает РИА «Новости».

«Это зависит от рабочих графиков президентов и от целесообразности. Вы знаете, что это вовсе не означает, что российская сторона испытывает какой-то дефицит в рабочих контактах», – заявил Песков, отвечая на вопрос о том, почему президент России Владимир Путин с начала конфликта в Карабахе трижды говорил с премьером Армении Николом Пашиняном, но ни разу – с президентами Турции и Азербайджана Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым.

Представитель Кремля подчеркнул, что министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в постоянном контакте со своими коллегами и из Азербайджана, и из Турции. «Поэтому российско-турецкий и российско-азербайджанский диалог, как и российско-армянский, по теме карабахского конфликта осуществляется на высоком уровне и на постоянной основе», – заявил Песков.

В воскресенье правительство Армении обратилось в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с предполагаемым участием этой страны в боевых действия против населения Армении.

МИД России ранее выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь также заявлял о переброске боевиков джихадистских группировок из Сирии в Карабах при непосредственном участии Турции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.