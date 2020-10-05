Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Карабахе

Российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку в Белоруссии и перспективы урегулирования в Афганистане, сообщила пресс-служба Кремля.

«Были затронуты актуальные вопросы дальнейшего укрепления дружественных двусторонних отношений», – сообщается на сайте Кремля.

Также лидеры обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, развитие обстановки в Белоруссии, а также перспективы урегулирования в Афганистане.

Отмечается, что Путин поздравил Рахмона с днем рождения.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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