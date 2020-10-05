МО Армении заявило о новом наступлении ВС Азербайджана на юге Карабаха

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о возобновлении наступательных действий Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения в Карабахе.

«Противник возобновил наступательные действия на южном направлении Арцахского (самоназвание Карабаха) фронта. Идут ожесточенные бои. Подразделения Армии обороны (Карабаха) наносят достойный контрудар силам противника», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

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