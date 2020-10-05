Британские власти собрались привить от COVID меньше половины населения

Власти Великобритании рассчитывают, что вакцину от коронавируса нового типа получит меньше половины жителей страны, заявила глава целевой рабочей группы правительства Соединенного Королевства по вакцинам Кейт Бингем в интервью Financial Times.

«Люди продолжают говорить о «времени, когда вакцинируют все население», однако здесь есть ошибка. Вакцинация лиц моложе 18 лет проводиться не будет. Это вакцина только для взрослых, преимущественно людей старше 50 лет, представителей особо уязвимых категорий, сотрудников системы здравоохранения и домов по уходу за престарелыми и инвалидами», – приводит слова Бингем ТАСС.

Всего власти Соединенного Королевства рассчитывают привить 30 млн жителей Великобритании, население которой составляет около 67 млн человек.

По словам Бингем, введение вакцины здоровым молодым людям, среди которых риск развития тяжелых форм болезни низок, может оказаться контрпродуктивным и принести больше вреда, чем пользы. Она также отметила, что вакцинировать большее число людей может быть целесообразно в том случае, если эффективность препарата будет близка к 95%, однако подчеркнула, что это маловероятно.

Накануне власти Британии выявили 16 тыс. неучтенных случаев заражения коронавирусом. В минувшую субботу Британия и Франция обновили суточные рекорды по коронавирусу.

В воскресенье число заразившихся коронавирусом в мире превысило 35 млн человек.

В прошлый вторник число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в мире превысило 1 млн человек. Ранее ВОЗ не исключила, что число жертв коронавируса до начала массовой вакцинации может достичь 2 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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