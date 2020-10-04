Российский врач предупредил о новых неожиданностях коронавируса

Новая коронавирусная инфекция таит в себе много неожиданностей, и новый воспалительный синдром MIS-A, предположительно с ним связанный, может оказаться не единственным последствием COVID-19, заявил инфекционист Николай Малышев.

«Коронавирус – малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», – сказал он в комментарии РБК.

В свою очередь инфекционист Валерий Безносенко отметил, что это последствие коронавируса еще мало изучено, потому сложно «говорить обо всех механизмах развития». «Происходит сбой в иммунной системе, когда она начинает атаковать собственные клетки организма», – объяснил он.

По его словам, пока нельзя сказать, кто из пациентов, переболевших COVID, находится в группе риска. «Точно так же есть группы людей, у которых заболевание может протекать с осложнениями, но не у всех оно так протекает», – добавил специалист.

Напомним, центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщил, что у части переболевших коронавирусной инфекцией взрослых зафиксирован острый воспалительный синдром MIS-A. Ранее аналогичный симптом обнаруживали у детей.