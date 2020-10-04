В Минске начались задержания митингующих

Милиция начала задерживать протестующих на акции протеста в белорусской столице, применяются водометы, сообщают очевидцы. Пропускная способность мобильного интернета в Минске снижена по распоряжению уполномоченных госорганов.

В центре Минска спецтехника заполнила весь проспект Победителей от станции метро Немига до стелы «Минск – город-герой», где оппозиция планировала очередную несанкционированную акцию, передает РИА «Новости».

Сообщается, что напротив Дворца спорта на проспекте Победителей стоят автобусы с личным составом и армейские грузовики, приспособленные для перевозки бойцов, несколько автозаков, милицейские машины.

Кроме того, очевидцы заметили машину шумоподавления – бронированный военный автомобиль со звукоусиливающей аппаратурой, которую применяют не только для того, чтобы предупреждать участников акции о ее незаконности, но и для шумовой атаки. Возле стелы оцепление, дежурят внутренние войска. Ближе к монументу на проспекте Победителей стоят грузовики и водомет.

Интернет в центре города, по словам очевидцев, работает с перебоями.

Как сообщил белорусский оператор А1, пропуская способность мобильного интернета снижена по требованию властей. «Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», – сообщил оператор.

О восстановлении корректного доступа оператор обещает сообщить, «как только это станет возможным».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.