Минздрав Турции заявил о 35 погибших при землетрясении

При землетрясении на западе Турции погибли 35 человек, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«У нас 35 погибших, 243 человека находятся на лечении в больницах, восемь в реанимации, трое из них в тяжелом состоянии», – передает слова министра РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 28 погибших и 883 раненых. В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.



После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.