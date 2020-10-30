В Париже задержан вооруженный ножами мужчина

Правоохранительные органы Франции задержали в Париже вооруженного мужчину, который угрожал полицейским.

По данным источника в полиции, предполагаемый злоумышленник был вооружен двумя ножами. Инцидент произошел на юго-западе столицы. Никто не пострадал, передает Reuters.

Напомним, в четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. В саудовском городе Джидда охранник французского консульства получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом.

Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах. Кроме того, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что после теракта в Ницце на службу во французскую полицию решили призвать 3,5 тыс. жандармов-резервистов.