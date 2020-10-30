Администрация Twitter признала спорной публикацию телеканала RT о выборах в США

Администрация американского сервиса микроблогов Twitter пометила как «вводящую в заблуждение» публикацию в официальном аккаунте телеканала RT.

Публикация RT, содержащая видеосюжет, была размещена на официальной странице телеканала ранее в четверг. Сюжет посвящен проблемам, которыми может сопровождаться голосование на всеобщих выборах в США, а также процесс подсчета голосов.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», – передает ТАСС текст сопроводительной заметки, которой наделили данную публикацию службы безопасности Twitter.

Как отмечает портал Axios, руководство социальной сети впервые снабдило публикацию RT такой отметкой.

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