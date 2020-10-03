Найден проявляющийся после коронавируса опасный синдром

У части переболевших коронавирусной инфекцией взрослых зафиксирован острый воспалительный синдром, ранее аналогичный симптом обнаруживали у детей, сообщили центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Синдром MIS-A является осложнением коронавируса у детей и подростков, передает РИА «Новости» со ссылкой на CDC.

Заболевшие без острых респираторных заболеваний испытывали проблемы с сердцем и ЖКТ, у них появлялась аритмия и боли в животе.

Подробно описаны 16 случаев, зарегистрированных в США и Великобритании у пациентов в возрасте от 21 до 50 лет.

У всех них наблюдалась аритмия, у 12 человек – повышенная температура, у восьми – респираторные синдромы. Девять человек попали в реанимацию, двое умерли.

Пока не удалось установить, сколько проходит временем между инфицированием и появлением MIS-A. По этой причине пока нельзя установить, являются ли симптомы тяжелой формой COVID-19, или это «постинфекционный процесс».

Ранее ученые из Китая и США заявили, что вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против нового коронавируса.